RC Lens Mercato : Gaël Kakuta dans les plans de Paul Le Guen

Promu en Ligue 1, le RC Lens va logiquement se renforcer afin de mieux entamer son retour dans l’élite. Le club nordiste songerait à Gaël Kakuta, un ancien de la maison Sang et Or.

Le RC Lens espère faire revenir Gaël Kakuta

Gaël Kakuta a été formé au RC Lens entre 1999 et 2007, mais il n’a jamais joué sous les couleurs des Artésiens en pro. Le milieu offensif a pourtant fait le tour du monde, soit 11 clubs et 5 championnats différents en 11 ans de carrière. Fort de son expérience, il serait sur les tablettes de Paul Le Guen. Le coach du club promu songerait au N°10 d'Amiens SC, afin de bâtir une équipe compétitive autour de lui.

D’après les informations de L’Équipe, « le RC Lens n'aurait pas encore transmis de proposition, mais a fait de l'ancien champion Europe des moins de 19 ans (en 2010) l'une de ses cibles prioritaires, en attaque ». Et l’ancien joueur du Racing Club, que le quotidien sportif dit « très attaché à la région », ne serait pas contre un retour dans le Nord.

Un 12e club pour Gaël Kakuta cet été ?

Gaël Kakuta est lié à Amiens SC jusqu’en juin 2022 et vaut 2,8 M€, selon Transfermarkt. Le Franco-Congolais a porté les couleurs de Chelsea, de Fulham, de Bolton, du Dijon FCO, de Vitesse Arnhem, de la Lazio, du Rayo Vallecano, du FC Séville, d'Hebei China Fortune, du Deportivo La Corogne et évidemment d'Amiens. Notons que l'ASSE et le RC Strasbourg sont aussi intéressés par son profil.