Valladolid Mercato : Ben Arfa, 24 minutes et puis s'en va ?

Joueur du Real Valladolid depuis le début de l'année 2020, Hatem Ben Arfa pourrait déjà quitter le club, indique Arturo Alvarado Sanchez, journaliste d'El Mundo. Il n'y a disputé que deux matchs.

Hatem Ben Arfa, un petit tour et puis s'en va ?

Libre de tout contrat après une saison avec le Stade Rennais ponctuée par la victoire en Coupe de France, Hatem Ben Arfa s'engageait six mois plus tard avec le Real Valladolid, club de seconde zone espagnole. Cependant, l'année en option prévue dans son contrat de six mois, ne devrait pas être honorée puisque les dirigeants de Valladolid, pas convaincus par le joueur, ne seraient pas prêts à lui verser son salaire de 500 000 € par mois.

Si ces informations venaient à se concrétiser, le recrutement de l'ancien rennais pourrait figurer parmi les plus gros flops des derniers mercatos. En effet, Ben Arfa n'a pris part qu'à deux petites rencontres avec Valladolid, et ne totalise que 24 minutes de jeu avec le club espagnol. Il avait effectué deux apparitions de 12 minutes, en entrant à la 78e minute des matchs contre Villarreal (1-1), et l'Athletic Bilbao (1-4). À 33 ans, le quintuple champion de France cherchera-t-il un nouveau challenge, lui dont les passages dans les clubs sont désormais de plus en plus brefs ?