OGC Nice : La reprise des entrainements déjà programmée

L’ OGC Nice a fixé la date de la reprise des entrainements de l’équipe de Patrick Vieira, en vue de la saison 2020-2021, dont le début est annoncé en août.

OGC Nice : La reprise de la saison fixée au 15 juin

L’ OGC Nice s’est immédiatement tournée vers la préparation de la saison 2020-2021, une semaine après la fin de la Ligue 1 prononcée par le gouvernement. C’est dans un communiqué officiel publié sur son site internet que le club azuréen a informé de la date de la reprise des entrainements.

« Les clubs français disposent désormais d’un peu plus de visibilité, après l’annonce de l’arrêt de la saison 2019-2020 en fin de semaine dernière et de l’objectif d’un coup d’envoi du nouveau championnat au plus tard le 23 août. Aussi, la reprise des entrainements de l’équipe professionnelle de l’OGC Nice a été fixée, aujourd’hui, au lundi 15 juin au matin, si les conditions sanitaires le permettent », a informé le Gym, tout en précisant : « les premiers jours de cette pré-saison 2020-2021 seront consacrés aux bilans médicaux ».

Pour rappel, les Aiglons ont fini 5e de Ligue 1 selon le classement définitif établi par la LFP et pourraient disputer la Ligue Europa, si la finale de la coupe de France ne se dispute pas.