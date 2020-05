Manchester United Mercato : Ince réclame le départ de Pogba

Dans un entretien accordé à Manchester Evening News, Paul Ince a évoqué l’avenir de Paul Pogba. L’ancienne gloire de Manchester United souhaite clairement que les Red Devils se séparent de l’international français la saison prochaine.

Paul Ince milite pour un départ de Paul Pogba

Paul Ince n’en peut plus de voir Paul Pogba évoluer avec Manchester United. Selon l’ex-footballeur anglais, les Red Devils gagneraient à se séparer du champion du monde lors du mercato estival. « La décision doit être prise, et rapidement, car nous ne pouvons pas avoir une autre saison du cirque de Pogba », a conseillé Paul Ince, pour qui l’ancien Turinois a eu un comportement répréhensible alors que ses performances n’étaient pas convaincantes : « Ce qui est décevant, c’est la façon dont il a agi, son comportement et ses performances reflètent qu’il n’était pas sûr de sa décision. »

Selon l'Anglais, Paul Pogba avait pourtant la possibilité d’entrer dans l’histoire de Manchester United. Mais hélas, le milieu de terrain de 27 ans a eu un mauvais comportement et cela empoisonne l’effectif mancunien. « C’est dommage, car il aurait pu être un grand joueur pour le club, mais ce n’est pas un grand joueur pour le moment. En fin de compte, il est une distraction et son comportement influe et endommage le reste de l’équipe », a-t-il regretté.