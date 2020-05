OGC Nice : Ligue 1, Vieira savoure la 5e place finale

L’ OGC Nice a fini à la 5e place de Ligue 1 et peut se qualifier pour la Ligue Europa. Patrick Vieira se réjouit de ce classement final et rêve de jouer la coupe d'Europe la saison prochaine.

OGC Nice : Patrick Vieira félicite ses joueurs pour le 5e rang

L’OGC Nice sera qualifié pour la Ligue Europa, grâce à la 5e place de Ligue 1, si les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue ne peuvent finalement pas se disputer. Un rang honorable selon l’entraineur Patrick Vieira. « Nous n'avons volé aucun point. À ce titre, je souhaite féliciter les joueurs, le staff et le club dans son ensemble », a-t-il apprécié sur le site internet des Aiglons.

Le technicien français de 44 ans entretient l’espoir d’une possible qualification pour la Coupe d’Europe. Il avoue qu’il en serait fier pour son équipe de jeunes joueurs. « Nous avons un effectif jeune, peut être l'un des 11 les plus jeunes d'Europe. Il s'agit là d'une opportunité pour les garçons et le club de continuer de grandir et de découvrir pour beaucoup. Nous ferons tout pour être à la hauteur de celle-ci, si toutefois elle se matérialisait », a confié Patrick Vieira.