ASSE Mercato : Le dossier Loïc Perrin compliqué à gérer

Le mercato estival stéphanois sera très mouvementé. S’il risque d’y avoir du mouvement au niveau des arrivées et des départs, il faudra également gérer le dossier Loïc Perrin.

Cette prolongation ne met pas tout le monde d’accord

Alors que Loïc Perrin, en fin de contrat en juin 2020, souhaiterait continuer l’aventure du côté de l’AS Saint-Étienne, le sujet divise du côté des Verts. Si le capitaine du club du forez avait décidé de prendre sa retraite à l’issue de cette saison, l’arrêt prématuré de celle-ci l’aurait poussé, à 34 ans, à jouer une année de plus dans le club où il a joué durant toute sa carrière. RMC Sport révèle que toutefois, si Roland Romeyer serait prêt à offrir à Loïc Perrin l’année supplémentaire qu’il désire, ce choix ne serait pas du goût de Claude Puel. Le défenseur central n’est plus à son meilleur niveau et aurait son genou droit fragilisé au point de prendre des anti-inflammatoires pour pouvoir enchainer les entrainements et les matchs. Claude Puel voit ici un risque de faire une saison de trop.

Loïc Perrin, une légende de Saint-Étienne

Prolongation ou non, Loïc Perrin restera dans l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Le défenseur a disputé 469 matchs sous le maillot stéphanois, ce qui en fait le 3ème joueur le plus capé de l’histoire du club derrière René Domingo (533 matchs) et le récent défunt Robert Herbin (492 matchs).