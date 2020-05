Barca Mercato : PSG, Xavi rêve d'entraîner Neymar et Messi

Ancien joueur du FC Barcelone, Xavi aimerait entraîner Neymar et Lionel Messi. L’ancien milieu relayeur, devenu entraîneur d’Al Sadd SC, croit en un retour du brésilien en catalogne.

Xavi rêve du retour de Neymar au FC Barcelone

Des rumeurs en Espagne font de Xavi le prochain entraîneur du FC Barcelone. L’espagnol de 40 ans a avoué avoir été approché pour remplacer Ernesto Valverde. « En janvier, ce n'était pas le moment. Nous étions en pourparlers avec Abidal et Oscar Grau. J'avais une proposition très importante, mais j'avais besoin d'un peu plus d'expérience », a confié Xavi avant d’ajouter, dans un live Instagram avec Samuel Eto’o sur roadto2022es : « Entraîner le Barça, ce sont des mots plus gros. Je veux y être et mon rêve est d'entraîner au Barça ».

Xavi Hernandez rêve cependant d’entraîner le FC Barcelone un jour. Il voit Neymar dans son équipe du futur. « Neymar ? Le football est l'une des trois ou cinq meilleures compétitions au monde. Espérons qu'il reviendra au Barça. Je l'ai eu en tant que partenaire. Cela ajouterait beaucoup. Caractère positif. Ce serait une signature extraordinaire pour faire la différence ».

Mais un retour de Neymar au FC Barcelone sans la présence de Lionel Messi dans l’équipe ne serait pas l’idéal selon Xavi. Le technicien espagnol pressenti pour succéder à Quique Setien a déclaré à propos Lionel Messi : « Il lui reste encore cinq ou six ans. Il prend grand soin de lui. Je le vois jouer une autre Coupe du monde. J'en suis sûr. Entraîner Messi serait un plus, nous parlons du meilleur joueur de tous les temps ».