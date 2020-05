FC Lorient Mercato : Enzo Le Fée visé par André Villas-Boas

Enzo Le Fée, le milieu de terrain du FC Lorient, devrait bien rejoindre la Ligue 1 quoiqu'il arrive. Outre la montée de son club le FCL, l' OM fait de lui une de ses cibles privilégiées du mercato estival.

Enzo Le Fée, la révélation de Lorient vers l' OM ?

Cette saison aura été très intéressante pour FC Lorient. Outre le titre de champions de Domino’s Ligue 2, les supporters ont pu découvrir Enzo Le Fée. Cette saison, le natif de Lorient s’est imposé comme l’un des titulaires indiscutables à son poste au sein de l’effectif de Christophe Pélissier. Milieu de terrain technique, disposant d’une bonne qualité de passe, Enzo Le Fée a fait beaucoup de bien aux lorientais. Seul point négatif, sa finition qu’il dit devoir améliorer pour franchir un palier. Forcément, un tel talent passe difficilement inaperçu et c'est la preuve avec l'intérêt de l' OM pour ses services. André Villas-Boas voudrait le recruter pour compléter son effectif qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

Un transfert compliqué pour Enzo Le Fée ?

Cependant, la montée du FC Lorient en Ligue 1 a consolidé l'attachement d’ Enzo Le Fée à son club. Le joueur a déjà confié à Ouest France, son envie de découvrir l'élite française avec son club actuel : « Quand j’étais petit et que Lorient était en Ligue 1, je me suis toujours dit : « j’ai envie de connaître ça un jour ». C’est mon rêve de jouer en L1 avec le FCL. Si cela arrive dès la saison prochaine, ce serait incroyable. Mon avenir ? J’ai tout pour me plaire ici, je ne vois pas pourquoi je regarderais ailleurs. »

Alors que les merlus vont retrouver l’élite, et que le jeune milieu de 20 ans est devenu l’un des joueurs les plus importants de l’effectif, son discours montre l’ampleur de la tâche qui attend l' OM pour le convaincre.