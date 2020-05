PSG : Kylian Mbappé, un « futur grand » selon Eric Di Meco

Alors que Kylian Mbappé a montré, cette saison encore, qu’il est un phénomène du football mondial, Eric Di Meco n’a pas hésité à se lâcher sur le jeune français.

Kylian Mbappé, l’un des meilleurs joueurs du monde

Cette saison 2019/2020 a vu Kylian Mbappé montrer, une fois de plus, l’étendue de son talent. En seulement 33 matchs disputés, l’international tricolore a inscrit 30 buts et délivré 17 passes décisives. L’attaquant de 21 ans montre qu’il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir. Depuis la saison 2015/2016, l’attaquant de 21 ans a disputé 180 matchs, où il en a profité pour marquer 117 buts et délivrer 65 passes décisives.

Kylian Mbappé le futur meilleur joueur du monde ? Eric Di Meco s’exprime

Dans l’émission Team Duga, Eric Di Meco s’est emballé sur Kylian Mbappé :

« Avec Mbappé, on tient un futur grand. En Europe, il y a beaucoup de jeunes talentueux. Mais Mbappé a déjà une longueur d’avance sur tout le monde. Lui, il a joué très tôt. Il a été champion de France très tôt avec Monaco. Derrière, il fait un gros transfert à Paris. Beaucoup auraient explosé, pas Mbappé. Après, il a confirmé en étant champion du monde. La comparaison avec Pelé ? Lui, son premier titre de champion du monde avec le Brésil, il l’a eu sur le banc. Alors que Mbappé a été un acteur majeur en équipe de France. Moi, je pense que l’on a le futur grand des prochaines années. Après, il peut être très grand, mais selon les choix de carrière, peut-être qu’il ne gagnera jamais la Ligue des Champions par exemple… Malgré tout, il me semble bien équilibré, bien entouré, pas prêt à faire n’importe quoi. »