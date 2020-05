Le Havre Mercato : La pépite Loïc Badé va signer au RC Lens !

Loïc Badé, c’est la belle surprise à Le Havre cette saison. Le brillant défenseur va passer sous les couleurs du RC Lens avec qui il devrait rejoindre la Ligue 1 Conforama la saison prochaine.

Loïc Badé, prochain nouveau joueur du FC Lens ?

Le RC Lens revient en Ligue 1 la saison prochaine. Le club doit se renforcer afin d’afficher un effectif capable de rivaliser avec les autres clubs de l’élite. C’est d’ailleurs l’ambition de son président Joseph Oughourlian qui affirme avoir travaillé sur un ambitieux plan Ligue 1 ces derniers mois. Et le dirigeant des Sang et Or n’a pas tardé à joindre l’acte à la parole puisqu’il a injecté 20 millions d’euros dans les finances du club pour effacer toutes ces dettes à l’annonce de sa montée en L1.

La prochaine étape logique du projet sportif du RC Lens est de s’attacher les services de nouveaux joueurs capables de l’aider à relever le défi de la Ligue 1. Même si la politique du club va amener le staff technique à recruter au sein du centre de formation, l’écurie du nord de la France ne s’interdit pas de jolis coups comme ce pourrait être le cas de Loïc Badé. Ce jeune défenseur de 20 ans intéresse si fortement la direction lensoise qu’il est quasiment déjà aux portes du club.

Selon RMC et L’Equipe, le RCL aurait bouclé le transfert du joueur du Havre. Ce dernier était sous contrat stagiaire avec le HAC. Avec les Sang et Or, il va signer son premier contrat professionnel puisque le projet du club aurait recueilli son assentiment. Et sa prochaine signature au RC Lens n’est pas un choix par défaut puisque de nombreux clubs déjà habitués à la Ligue 1 étaient à ses trousses. Loïc Badé était ciblé par l’AS Saint-Étienne, Montpellier HSC, l’OGC Nice et même Strasbourg.

Loïc Badé, qui a fait ses classes en N2 et N3 sous les couleurs du Havre, a disputé 7 matchs de Ligue 2 cette saison.