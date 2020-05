OL Mercato : Le coach Rudi Garcia annonce la couleur

Rudi Garcia, le coach de l'OL a annoncé la couleur sur le mercato estival du club rhodanien. Malgré les renforts arrivés à l’été et à l’hiver, il estime qu’il faut encore bâtir l’équipe.

OL : Rudi Garcia évoque un mercato particulier

L’OL va encore se renforcer lors du mercato estival, dont les dates officielles ne sont pas encore connues, vu le chamboulement de la saison 2019-2020 en Europe, à cause du coronavirus. « Il faut encore construire l’équipe », a fait savoir Rudi Garcia, sur les médias de l’Olympique Lyonnais.

« Je ne sais pas comment va se passer l’été. Il y aura un mercato particulier. On a un bon groupe, pour bien répondre la saison prochaine. On va travailler pour cela. Les joueurs ont des contrats et ils sont bien à l’OL. Je n’ai pas d’interrogations sur les départs. Si on ne joue pas l’Europe, ce sera peut-être plus compliqué d’attirer des joueurs », a expliqué l’entraineur des Gones.

Toko-Ekambi va rester à l'OL selon Rudi Garcia

Lyon avait recruté le milieu de terrain Bruno Guimaraes, Karl Toko-Ekambi et Tino Kadewere (meilleur buteur de Ligue 2) en janvier. Le deuxième avait été prêté avec une option d’achat. Mais Rudi Garcia annonce qu’il va rester. « Au club, on est tous d’accord pour garder Karl Toko-Ekambi », a-t-il déclaré. La valeur de l'attaquant camerounais est estimée à 14 M€ selon Transfermarkt.