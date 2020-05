OL Mercato : Bruno Cheyrou recruté et déjà au travail

Bruno Cheyrou, priorité de l’OL pour prendre la place de Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement, aurait trouvé un accord avec le club rhodanien.

Bruno Cheyrou, son arrivée à l'OL serait déjà actée

C’est bien Bruno Cheyrou (42 ans) qui va diriger la cellule de recrutement de l’OL. Selon les informations de L’Équipe, « Lyon va acter l'arrivée, dans les prochaines semaines », du directeur sportif de la section féminine du PSG. D’après le quotidien sportif, ce dernier a eu une réunion de travail avec Juninho lundi après-midi.

« Un accord contractuel de principe a même déjà été noué entre les deux parties et la fin du confinement pourrait accélérer la prise de fonction de Bruno Cheyrou même si celui-ci souhaite achever sa mission parisienne de la meilleure des manières », a informé la source.

Juninho et Cheyrou ont évoqué la saison prochaine

Le directeur sportif de l'OL et le successeur de Florian Maurice ont « effectué une revue d'effectif » lyonnais selon le journal. Ils ont également « évoqué la situation des jeunes du club et surtout identifié les postes à renforcer pour la saison prochaine, en prenant en compte deux hypothèses (qualification ou non en Coupe d'Europe) », à en croire le média. Notons que Florian Maurice devrait rejoindre le Stade Rennais pour occuper le poste de directeur sportif.