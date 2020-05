ASSE Mercato : Wahbi Khazri ciblé par un club espagnol

Alors que le coach de l’ ASSE a annoncé le dégraissage de son groupe, plusieurs joueurs stéphanois, dont Wahbi Khazri, sont ciblés par des prétendants.

ASSE : Wahbi Khazri dans le collimateur d'un club de Liga

L’ASSE a encore la possibilité de disputer la Ligue Europa, si elle remporte la finale de la coupe de France contre le PSG. En attendant, Claude Puel souhaite se débarrasser des joueurs sur qui il ne compte pas et les flops. Le manager général des Verts doit également faire face à l’intérêt de nombreux clubs pour les joueurs de son équipe qui ne sont pas sur le marché.

Outre Wesley Fofana visé par l’AS Monaco et le Milan AC, Denis Bouanga est la cible du Betis Séville, du LOSC et du Stade Rennais. Promu en Ligue 1, le FC Lorient a quant à lui coché les noms de deux joueurs offensifs de l’ASSE : Romain Hamouma et Franck Honorat.

Et ce n’est pas tout ! D’après les informations de But Footbal Club, le profil de Wahbi Khazri intéresse un club espagnol. La source précise qu’il n’y a pas encore de contact avec les représentants de l’attaquant tunisien, mais la formation de Liga s’est renseignée sur son avenir à Saint-Étienne. Le contrat de Wahbi Khazri à l’ASSE est valide jusqu’à fin juin 2022. Son tarif sur le marché des transferts est estimé à 7 M€.