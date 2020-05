OL : Accusée, la LFP répond à Aulas sur la fin de saison

Le président de l’ OL avait accusé la LFP d’avoir commis une erreur démocratique au moment d’établir le classement définitif de la saison. Didier Quillot a répondu à Jean-Michel Aulas.

OL : La LFP contredit Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas, le patron de l’OL avait exprimé une grosse frustration, suite au classement définitif de la Ligue 1 officialisé par la Ligue de Football Professionnel en fin de semaine dernière.

« Il y a une erreur démocratique. Il aurait été utile de consulter tous les clubs par une assemblée générale. La Ligue a cru devoir arrêter le championnat alors qu'on pouvait attendre... On n'a donc pas pris les bonnes décisions. On a pris une solution injuste et erronée juridiquement », a accusé le dirigeant de l'OL, dans L’Équipe, lundi.

La réponse du directeur général exécutif de la Ligue ne s’est pas fait attendre. « Dès l’instant où le gouvernement a pris une décision, l’a communiquée par l’intermédiaire du Premier Ministre, confirmée ensuite par Roxana Marcacineanu ( la Ministre des Sports), la Ligue prend acte et prononce l’arrêt des compétitions 2019-2020 », a-t-il rappelé, dans le quotidien sportif, dans un premier temps.

Quillot évoque des décisions solides juridiquement

« Les décisions prises par le bureau et le conseil d’administration de la Ligue sont solides juridiquement. Elles sont basées sur une opinion juridique de notre conseil ( le cabinet américain Clifford Chance), ainsi que sur celle de la Fédération Française », a expliqué Didier Quillot, ensuite. Rappelons que l’OL a fini 7e de Ligue 1 et est privé de coupe d’Europe, pour l’instant.