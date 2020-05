Barça Mercato : De la concurrence pour Jeremie Boga

Auteur d'une saison époustouflante avec Sassuolo, en Italie, Jérémie Boga attise les convoitises des plus grands cadors européens. Outre le FC Barcelone, trois autres clubs seraient intéressés par son profil.

4 candidats pour Jérémie Boga ?

Meilleur dribbleur de Serie A cette saison, Jérémie Boga aurait interpellé les plus grands clubs d'Europe, selon BeIN sports. La saison de haut vol de l'international ivoirien, ponctuée par 8 buts et 4 passes décisives, aurait convaincu quatre clubs européens d'un tout autre calibre de s'attacher ses services. Boga aurait la possibilité de rester en Italie, et de rejoindre une ville un peu plus au Sud, Naples. Mais le Chelsea de Frank Lampard, ainsi que le Borussia Dortmund de Lucien Favre, suivraient l'ancien rennais de près. Tout comme le FC Barcelone, dont les intérêts pour le joueur ont déjà été dévoilés.

Arrivé à Sassuolo en 2018, Jérémie Boga a connu une première saison en Italie un peu plus difficile que celle qu'il vient de livrer. Il totalise 10 buts en 52 apparitions avec les neroverdi. International ivoirien depuis 2017, il appartenait avant à Chelsea, qui l'avait successivement prêté au Stade Rennais, à Grenade, et enfin à Birmingham. La natif de Marseille vaudrait actuellement 16 millions d'euros d'après Transfermarkt, mais Sassuolo sera sans doute plus demandeur.