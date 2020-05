Stade Brestois Mercato : Le gardien met fin à l'aventure

Donovan Léon ne veut plus être la doublure de Gautier Larsonneur. Le gardien du Stade Brestois a décidé de quitter le Finistère cet été pour trouver du temps de jeu ailleurs.

Donovan Léon décide de quitter le Stade Brestois

Donovan Léon a pris une décision radicale pour son avenir. Avec le Stade Brestois, il manque cruellement de temps de jeu. Le portier guyanais ne veut plus rester avec le club qu’il avait rejoint en 2015. « Ça fait cinq ans que je suis là. […] J’ai appris beaucoup de choses et bien progressé mais le manque de compétition joue. C’est un choix que j’ai pris et auquel j’ai beaucoup réfléchi », a-t-il déclaré dans Ouest-France.

Pourtant, le Stade Brestois a tenté de retenir Donovan Léon en lui proposant une prolongation de 3 saisons assortie d’une revalorisation salariale. S’il reconnaît que l’offre est alléchante, l’ancien Auxerrois est en revanche plus attiré par un meilleur projet sportif.

« C’était une belle proposition mais j’ai 27 ans. À la fin des trois ans, j’aurai eu 30 ans… Je ne sais pas ce qui peut se passer et je ne sais pas si Gautier va partir ou non. Mais comme j’ai dit à Grégory Lorenzi (le coordinateur sportif, ndlr)... Même si financièrement la proposition était intéressante, je pense qu’à mon âge la priorité est de trouver un projet où je peux avoir du temps de jeu. Quitte à gagner moins », a-t-il expliqué.

Le gardien du Stade Brestois révèle aussi qu’il a « des propositions mais avec le confinement, c’est compliqué ».