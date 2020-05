Ligue des Champions : Où sont les meilleures affluences ?

Habitués à jouer devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, les matchs de Ligue des Champions à huis clos risquent de perturber les joueurs. Quels sont les clubs qui enregistrent les plus fortes affluences en C1 ?

Affluences en Ligue des Champions, les trois clubs français dans le Top 15

Les trois clubs français qualifiés en Ligue des Champions cette année - le LOSC, l'OL et le PSG - figurent chacun parmi les 15 meilleures affluences. Le Parc des Princes, plus petit des trois stades, a vu se rassembler 46 673 spectateurs en moyenne (35 072 en comptabilisant le huis clos contre Dortmund) en Ligue des Champions cette saison, ce qui le classe à la 13e place. Juste devant lui, le stade Pierre-Mauroy de Lille, 12e, a réuni en moyenne 48 208 spectateurs lors de la phase de poules. Enfin, le Groupama Stadium de Lyon, huitième et seul représentant français du Top 10, a enregistré un score moyen de 52 225 spectateurs en Ligue des Champions.

Le FC Barcelone (81 078 spectateurs au Camp Nou) domine ce classement des affluences, et devance le Real Madrid (70 438 spectateurs à Santiago Bernabeu). Le Bayern Munich, avec une affluence moyenne de 66 666 spectateurs à l'Allianz Arena, obtient la médaille de bronze. À l'inverse, les 18 957 spectateurs réunis dans la Luminus Arena du KRC Genk en Belgique, représentent l'affluence moyenne la plus faible en Ligue des Champions cette saison. Enfin, cette édition 2019/2020 a accueilli en moyenne 52 307 spectateurs en 106 rencontres ouvertes au public.