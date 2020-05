Premier League : L'idée farfelue du syndicat des joueurs

Le syndicat des joueurs professionnels de football a présenté une idée bien farfelue en cas de reprise de la Premier League, à l'arrêt depuis début mars. Le syndicat a proposé de raccourcir les matchs.

Des matchs raccourcis pour la reprise de la Premier League ?

"Un match, ça dure 90 minutes". Combien de fois a-t-on pu entendre cette phrase, venant de joueurs et entraîneurs frustrés, qui ont vu leur équipe craquer dans les derniers instants du match ? Bonne nouvelle pour eux, le syndicat des joueurs de football professionnel en Angleterre, envisage de raccourcir la durée des matchs à la reprise. De combien de temps, on ne sait pas encore, mais l'hypothèse a bel et bien été évoquée. Néanmoins, cette proposition doit être étudiée puis validée par l'IFAB (International Football Association Board) avant que les championnats ne puissent l'appliquer.

Il reste encore 92 matchs de Premier League avant que la saison n'arrive à son terme. Une fin de championnat à huis clos et dans un nombre de stades limité était aussi une hypothèse envisageable. De son côté, la FIFA a proposé d'augmenter le nombre de remplacements à cinq par équipe, au lieu de trois, dans le but d'alléger des organismes encore marqués par le confinement. Si un aménagement du déroulement des matchs est presque certain, reste à voir quelle sera l'option choisie.