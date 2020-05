Mercato : Les clubs les plus actifs depuis... la création du football

Disputé le 26 décembre 1860, le premier match de football interclubs opposait le Sheffield FC, pionnier en la matière, et le Hallam FC. Depuis sa naissance ou presque, quels sont les clubs les plus actifs lors du marché des transferts d'après les données mercato de Transfermarkt ?

Real Madrid, Juventus et Porto, clubs les plus actifs du mercato depuis 1870 ?

Depuis 150 ans, le Real Madrid est le club le plus dépensier sur le marché des transferts. Ses 555 recrues lui ont coûté une somme de 2,18 milliards d'euros ! Avec 507 recrues acquises pour 2,06 milliards, le FC Barcelone est le deuxième club de la planète qui a dépensé le plus d'argent depuis que le football existe. La Juventus, troisième, franchira certainement le cap des 2 milliards à la prochaine signature, puisque les Bianconeri ont pour le moment dépensé 1,96 milliard depuis leur création. Le PSG, club français le plus consommateur, est 10e, avec 1,33 milliard d'euros déboursés en seulement 50 ans.

De l'autre côté du porte-feuille, c'est la Juventus qui a obtenu le plus de revenus grâce au mercato, 1,34 milliard d'euros. Un club français, l'AS Monaco, se classe 2e avec 1,17 milliard d'euros récoltés, suivi de près par le FC Barcelone dont les ventes lui ont généré 1,16 milliard de revenus.

Enfin, en faisant la différence entre revenus et dépenses, le FC Porto s'en sort le mieux, avec une balance positive de 576 millions d'euros. Benfica, lui aussi dans le vert avec 456 millions, et l'Ajax Amsterdam, avec 344 millions, complètent le podium. Monaco, 5e avec une balance de +298 millions d'euros, est le premier club français de ce classement.