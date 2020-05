Barça : Les Catalans privés du titre en cas d’annulation ?

Premier de Liga avant la suspension, le Barça devrait logiquement être sacré champion en cas d’annulation de la saison. Cette hypthèse n’est pas partagée par Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid.

Pas de titre au Barça en cas d’annulation de la Liga ?

En France, avec l’arrêt prématuré de la saison, le PSG a été sacré champion compte tenu de sa place de leader avant l’arrêt du championnat. Suivant cette logique, le Barça serait champion de Liga en cas d’annulation de la saison. Mais en Espagne, tout le monde n’est pas d’accord avec cette hypothèse. Avec ses déclarations chocs, Thibaut Courtois se présente comme le chef de file des opposants à un sacre des Catalans en cas d’annulation de la saison.

« Si la saison est annulée et que Barcelone est sacré champion, cela me semblerait injuste. Ils ont fait match nul contre nous et comptent aussi une défaite, donc nous avons prouvé que nous sommes une meilleure équipe. Nous n’avons que deux points de retard, donc je ne suis pas d’accord avec cette idée que ce serait une décision logique », a martelé le gardien du Real Madrid dans le média belge Le Soir.

L’ancien de Chelsea souhaite que la saison reprenne. « J’aimerais qu’on finisse la saison. Il y a encore onze matches à disputer, il est trop tôt pour déterminer un champion. S’il faut tout arrêter avant la fin de la saison, alors je pense que c’est mieux de ne pas attribuer de titre en Liga », a-t-il déclaré.