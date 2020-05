Valeur marchande, le match de l'histoire a eu lieu cette saison

Transfermarkt recense les matchs qui ont vu les joueurs les plus talentueux, mais aussi les plus coûteux, se confronter. Beaucoup d'entre eux ont eu lieu cette année, notamment ce match entre Liverpool et City.

Liverpool - Manchester City, meilleur match de tous les temps ?

Le match le plus "coûteux" de tous les temps a eu lieu en août dernier, il s'agit du Community Shield qui a vu Manchester City triompher face à Liverpool. L'ensemble des joueurs ayant pris part au match, valait 1,77 milliard d'euros ! Le Clasico de l'an passé Real-Barça, avait rassemblé des joueurs valant 1,73 milliard, soit le deuxième match le plus cher. Le Barça disposait alors de l'équipe la plus onéreuse de tous les temps : 978 millions d'euros avec les seuls 14 joueurs ayant été de la partie. En Ligue des Champions, la rencontre la plus coûteuse opposait Barcelone et Liverpool, où 1,71 milliard d'euros foulaient le Camp Nou. Concernant le match le plus cher d'Angleterre, on retrouve encore les Reds et les Citizens. Leur confrontation a vu s'affronter 1,69 milliard d'euros à Anfield cette année.

Bien en-dessous, le duel le plus prestigieux de Bundesliga a réuni 1,21 milliard d'euros de talents cette année, lors de la victoire du Bayern Munich contre le Borussia Dortmund. En Italie, le match entre la Juventus et l'Inter a vu s'affronter deux équipes de la même valeur, pour un total de 1,17 milliard sur la pelouse. La précédente finale d'Europa League, Chelsea-Arsenal, s'élevait à 1,06 milliard d'euros.

Enfin, en Ligue 1, le spectaculaire 3-3 lors de PSG-AS Monaco rassemblait 1,03 milliard au Parc des Princes. À noter que la rencontre la plus chère en Ligue 1 si on exclut le PSG, fut OM-OL (0-3) en 2018/2019, avec 573 millions d'euros sur le terrain du Vélodrome.