RC Lens Mercato : L'arrivée de Sébastien Corchia déjà bouclée ?

Sébastien Corchia, le joueur du Séville FC, pourrait rebondir au RC Lens, tout juste promu en Ligue 1. Une potentielle arrivée qui confirme un mercato ambitieux.

Sébastien Corchia, en attendant N'Doram et Gélin ?

Selon les informations de La Voix du Nord, Sébastien Corchia, international français, serait dans les petits papiers du RC Lens pour le mercato estival. Décevant depuis son départ de Lille, le latéral droit pourrait se relancer en rejoignant les Sang et Or qui, à coup sûr, auront besoin de joueurs d'expérience pour bien négocier cette saison en tant que promu. Outre Corchia, le milieu de terrain de l'AS Monaco Kévin N'Doram, actuellement prêté à Metz, et le défenseur rennais Jérémy Gelin, seraient aussi sur les tablettes lensoises, au même titre qu'un autre défesnseur, Loïc Badé, sous contrat au Havre.

En 2016, Sébastien Corchia atteignait le sommet de sa carrière avec sa première et unique sélection en Equipe de France, contre la Côte d'Ivoire. Il réalisait dans le même temps une très bonne saison à Lille, sa dernière avec le club nordiste qu'il quittait pour rejoindre Séville, 3 ans après son arrivée. L'ancien joueur du Mans et du FC Sochaux, peu convaincant sous le maillot andalou, a fait l'objet d'un prêt au Benfica Lisbonne l'an passé puis à l'Espanyol Barcelone cette saison. Si la venue de Sébastien Corchia au RC Lens venait à se confirmer, l'accueil des supporters du LOSC devrait être pour le moins hostile.