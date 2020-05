OM Mercato : André Villas-Boas prévient Eyraud et McCourt

Après avoir qualifié l’OM en Ligue des Champions, André Villas-Boas sera-t-il encore sur le banc la saison prochaine ? L’entraîneur de l’Olympique de Marseille explique que tout dépendra de la réponse à certaines questions.

Villas-Boas veut des garanties

Villas-Boas est l’entraîneur qui a ramené l’OM en Ligue des Champions après 7 ans d’absence. Mais le technicien portugais ne se voit pas forcément sur la banc de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Pour rester, il pose des conditions très claires : des recrues estivales de son choix ou décidées avec Andoni Zubizarreta et Albert Valentin, deux responsables pour qui il demande les pleins pouvoirs.

« Je dois comprendre si les personnes à mes côtés, Andoni et Albert ont toujours du pouvoir, moi comme eux on ne veut pas faire de la figuration. On veut du pouvoir pour exécuter les décisions, comprendre où est-ce qu’on va et combien on veut faire d’investissement. C’est comprendre des choses claires et basiques. Et qui à la fin font un bon ou un mauvais projet », a expliqué le Lusitanien sur RMC Sport.

Mais Villas-Boas aime l’OM. « Je suis bien à Marseille, je ne cherche pas un autre club et d’autres options. Mon agent m’appelle pour des championnats où je suis déjà passé... », a-t-il assuré, sans toutefois manquer de prévenir : « Je veux faire la Ligue des Champions à Marseille mais... Si on a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine. »