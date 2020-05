FC Nantes Mercato : Christian Gourcuff déballe son plan

Christian Gourcuff, le coach du FC Nantes, s’est prononcé sur le futur du club et a lâché des indices sur son avenir, dans Ouest-France.

FC Nantes : Gourcuff sait déjà à quels postes se renforcer

La saison 2019-2020 étant terminée, le FC Nantes se projette sur l’exercice 2020-2021. Waldemar Kita est certes mécontent de la fin de saison et du classement sorti par la LFP, mais il va devoir se faire à l’idée qu’il faut préparer la nouvelle saison.

L’entraineur des Canaris, Christian Gourcuff, y songe déjà. « On est passé à la saison prochaine, sachant que cette intersaison va être très particulière. Le marché des transferts risque d’être bouleversé », a-t-il déclaré, dans le quotidien régional.

Le technicien du FC Nantes a son plan pour le mercato estival. « On a identifié depuis longtemps certains manques et ciblé, en termes de complémentarité, des profils qui peuvent enrichir l’équipe », a-t-il indiqué. « Ce ne sont pas beaucoup de joueurs, mais il faut de la qualité. Ensuite, il faut aussi prévoir avec des joueurs capables de progresser et d’entrer rapidement dans la rotation », a annoncé Christian Gourcuff.

À l’évidence, le coach de 65 ans n’est pas sur le départ du FC Nantes où son contrat est valide jusqu'en juin 2021.