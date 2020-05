ASSE : Loïc Perrin, 2e joueur le plus fidèle d'Europe

Loïc Perrin, le capitaine des Verts, évoluant avec le maillot de Saint-Etienne depuis 2003, figure à la 2e position des joueurs les plus fidèles.

Loïc Perrin, bientôt 17 ans en vert

Le 15 août 2003, Loïc Perrin, jeune défenseur d'à peine 18 ans, entre en jeu contre le FC Lorient, et l'histoire d'amour entre l'AS Saint-Etienne et lui commence. Ses débuts professionnels révèlent le Stéphanois de naissance comme un milieu défensif. En 2006, il se rompt les ligaments croisés du genou à l'intersaison et ce n'est qu'à son retour que Perrin est repositionné en défense central, il le restera. Comptant 471 matchs et 30 buts avec les Verts, le numéro 24 de l'ASSE fêtera les 17 ans de ses débuts professionnels en août prochain.

En Europe, seul le gardien russe du CSKA Moscou, Igor Akinfeev, est encore plus fidèle à son club. Depuis 2002, Akinfeev a gardé les buts du CSKA Moscou à 626 reprises. Notons aussi qu'il a mis un terme à sa carrière internationale après la Coupe du Monde en 2018, après 14 ans d'exercice. Derrière Akinfeev et Perrin, c'est Lionel Messi qui fait preuve de fidélité envers son club, le FC Barcelone. "La Pulga" joue depuis déjà plus de 16 ans avec les Blaugrana, le temps pour lui de marquer l'impressionnant total de 627 buts en 718 apparitions.