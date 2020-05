FC Nantes Mercato : Deux signatures actées en silence

Le FC Nantes a fait aboutir en silence deux signatures en interne. Et cela fait plaisir à l’entraineur des Canaris Christian Gourcuff.

FC Nantes : Gourcuff salue la prolongation de Collot et Moine

Il n’y a pas eu de bruit autour de la signature de deux techniciens du FC Nantes. D’après les indiscrétions de Ouest-France, Patrick Collot (53 ans), adjoint de l'entraineur, et Cyril Moine (48 ans), préparateur physique, ont prolongé leur contrat avec le club de Waldemar Kita. Arrivé chez les Canaris en compagnie de Vahid Halilhodzic en octobre 2018, ils étaient restés dans le staff technique nantais, sous les ordres de Christian Gourcuff. Le patron de l’encadrement technique du FC Nantes se réjouit de la prolongation des baux de ses deux collaborateurs.

« J’ai été très satisfait de la qualité relationnelle que j’ai eue avec mon staff », a exprimé Christian Gourcuff, avant de faire la révélation suivante : « C’était (la prolongation de Patrick Collot et Cyril Moine, NDLR) une condition essentielle pour que je continue. Il n’était pas question que je reparte dans un contexte de tension. J’apprécie à sa juste mesure la sérénité et le bien-être que je connais au FC Nantes, car je les sais de plus en plus rares dans le foot professionnel ».