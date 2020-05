OL : Comment Miralem Pjanic récupère le numéro 8 de Juninho

Miralem Pjanic a porté les couleurs de l’ OL entre 2008 et 2011 et a eu la chance de pouvoir récupérer le numéro de Juninho après le départ de ce dernier l’été 2009. Le milieu de terrain de la Juventus raconte ses souvenirs lyonnais.

OL : Pjanic a eu l'onction de Juninho pour le N°8

Miralem Pjanic et Juninho ont joué ensemble à l’ OL pendant la saison 2008-2009. Le brésilien a ensuite quitté Lyon pour rejoindre Al-Gharafa SC au Qatar. Malgré cette courte période, le Bosnien a gardé un souvenir indélébile de l’emblématique spécialiste des coups francs de l’Olympique Lyonnais.

« Quand Juninho est parti de l’ OL, je lui envoie un message pour savoir si je peux récupérer son numéro même si cette responsabilité sera lourde à porter. Il accepte sans hésiter et me répond avec des propos qui m’ont donné encore plus de force », a témoigné Miralem Pjanic, dans un live Instagram avec Sonny Anderson, lui aussi ancien joueur de Lyon.

Depuis juin 2016 Miralem Pjanic (30 ans) évolue au sein de l’équipe de la Vieille Dame à Turin. Quant à Juninho (45 ans), il est revenu à l’OL en mai 2019 et est désormais le directeur sportif du club rhodanien.