OM Mercato : Jacques-Henri Eyraud veut vendre, pas brader

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l’ OM voit ses joueurs courtisés partout en Europe à l'approche du mercato estival. Face à la crise financière qui secoue le club, Jacques-Henri Eyraud veut bien vendre, mais pas brader ses joueurs.

Mercato estival : L’ OM va vendre pour récupérer du liquide

Les comptes de l’ OM sont dans le rouge et le déficit ne cesse d’augmenter année après année. Le déficit du club était estimé à 70 millions avant le commencement de la crise sanitaire. Jacques-Henri Eyraud sait qu’il va falloir vendre des joueurs avant d'acheter au mercato d’été. Le président de l’ Olympique de Marseille veut obtenir entre 50 et 60 millions d’euros grâce aux ventes. Bonne nouvelle, plusieurs joueurs de l'équipe d’André Villas-Boas suscitent l’intérêt de plusieurs clubs dans les 5 grands championnats. Mais la crise sanitaire en cours fait baisser la valeur marchande, ce qui va obliger le club à vendre plus de deux joueurs.

50 à 60 millions ? Jacques-Henri Eyraud s’explique

Dans des propos rapportés par 20 minutes, Jacques-Henri Eyraud explique ne pas vouloir perdre tous ses joueurs :

« Il nous faut générer des recettes sur le marché des transferts, il faut être capable de céder des joueurs. Mais ce ne sera pas les soldes, ce ne sera pas “tout le monde dehors !” Notre objectif est d’être européens chaque saison, mais je ne crache pas sur la Ligue Europa ».

L'Olympique de Marseille pourrait voir Florian Thauvin, Morgan Sanson ou encore Bouna Sarr quitter ses rangs en cas d'offres intéressantes. Le club ne pourra éviter la perte de joueurs au prochain mercato que si Franc McCourt met la main à la poche une nouvelle fois.