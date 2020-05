OM Mercato : Un premier gros chantier estival identifié

L’ OM devrait s’attaquer à plusieurs chantiers lors du mercato estival. Le tout premier de l'Olympique de Marseille serait le recrutement d’un gardien pour combler le départ de Yohann Pelé afin de doubler Steve Mandanda.

OM : un gardien visé en priorité cet été

La cellule de recrutement de l’OM affine sa short list. Selon les informations de L’Equipe, les recruteurs marseillais devraient viser en priorité un gardien lors du mercato estival. En effet, Yohann Pelé arrive en fin de contrat en juin et ne sera pas prolongé. Le départ de l’ancien Toulousain laissera un vide qu’il faudra combler pour doubler Steve Mandanda.

Le départ de l’Albatros ne pourrait être comblé par Simon Ngapandouetnbu (17 ans), ni par Ahmadou Dia (20 ans). Toujours d’après le quotidien sportif, Simon Ngapandouetnbu, recruté en octobre passé, occuperait le rang de 3e gardien de l’OM, alors que Ahmadou Dia serait envoyé en prêt pour gagner du temps de jeu et de l’expérience afin de revenir plus aguerri plus tard.

Ainsi, les recruteurs olympiens devraient bientôt se lancer en quête d'un gardien capable de seconder valablement Steve Mandanda, dont le bail expire en juin 2021. Le portier de 35 ans est présent à l'OM depuis 13 saisons, entrecoupées de sa seule saison passée avec Crystal Palace (2016-2017).