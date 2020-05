ASSE Mercato : Gros intérêt pour la révélation Vagner Dias

Vagner Dias, 24 ans, attaquant de l' ASSE, prêté à l' As Nancy Lorraine, pourrait filer en Bulgarie. Le PFK Ludogorets Razgrad cible le natif de Mindelo (Cap-Vert), auteur de 7 buts en 15 matchs de Ligue 2 cette saison.

Ludogorets aime les jeunes de l' ASSE

Claude Puel va-t-il laisser Vagner Dias quitter l' As Saint-Étienne cet été ? Le joueur a inscrit 7 buts en Ligue 2 cette saison avec l' As Nancy. L' ASSE, en mal de buteur, n'a pour meilleur marqueur que Denis Bouanga avec ses 10 réalisations. Même si le joueur formé au club n'évoluait que dans l'anti-chambre de la Ligue 1 Conforama cette saison, une chance en équipe première de Sainté pourrait lui permettre d'apporter le plus offensif qui manque au club.

Pour l'heure, c'est le club bulgare du PFK Ludogorets Razgrad qui apprécie ses services. Cette formation prend des habitudes avec l' ASSE dont elle apprécie les jeunes. Un an après avoir recruté Jorginho pour 850 000 euros, c'est Vagner Dias qui est devenu sa cible du mercato d'été. Après avoir supervisé plusieurs fois ce joueur lors de la saison stoppée par la pandémie de coronavirus, les dirigeants de ce clubs seraient prêts à passer à l'offensive, selon les informations de Manu Lonjon.

La cauchemardesque saison 2019-2020 du club stéphanois, les soucis financiers et la bonne saison du cap-verdien sont autant d'éléments qui pourraient pousser Claude Puel à l’utiliser lors de la saison prochaine.

Vagner Dias a réalisé deux bonnes saisons du côté de Nancy

Prêté 2 saisons de suite du côté de l’AS Nancy-Lorraine, Vagner Dias a été très performant. L’ailier de 24 ans a disputé 37 matchs, inscrit 14 buts et délivré 5 passes décisives. Se montrant comme l’une des révélations de Domino’s Ligue 2, celui-ci pourrait être la cible de nombreux clubs au mercato estival. Ses performances et son faible coût de seulement 1,4 million d’euros pourrait quasiment garantir au club qui le recruterait de réaliser une plus-value dans le futur.