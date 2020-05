OM : André Villas-Boas se voit bien entraîner au Japon

Après la bonne saison de l’ OM, André Villas-Boas est logiquement courtisé en Europe. Cependant, le technicien portugais avoue ne pas avoir de limites géographiques concernant ses futurs projets.

André Villas-Boas, une saison réussie à l' OM

Arrivé du côté de Marseille au dernier mercato estival, la première saison d’André Villas-Boas au club de la canebière est réussie. Sous ses ordres, les marseillais ont disputé 16 matchs en Ligue 1 pour un total de 16 victoires, 8 matchs nuls et 4 défaites leurs permettant de retrouver la Ligue des Champions, 7 ans après. Après une aussi belle saison, le tacticien portugais suscite l’intérêt de nombreux clubs, notamment en Angleterre, où Newcastle en a fait son 3ème choix. Cependant, celui-ci se verrait bien vers une destination complétement différente dans les prochaines années.

Entraîner au Japon ? Villas-Boas s’y voit bien

Pour RMC Sport, André Villas-Boas revient sur ce pays où il n'a pas encore entraîné :

« Dans le monde du football, il y a plusieurs bons entraîneurs vous savez, ce n’est pas avec cette deuxième place que je vais devenir le meilleur entraîneur du monde, ni le pire. Je reste comme je suis, j'ai dit déjà en conférence de presse que vous me trouverez peut-être (dans quelques mois) plus proche du désert du Dakar que dans un autre club de Premier League ou d'ailleurs. J'ai des ambitions qui sont sans limites géographiques, je dois encore faire le Japon, j'ai envie de découvrir la culture japonaise et le foot japonais ».