PSG Mercato : Herculano Nabian, le "futur Lukaku" pour Paris ?

A la recherche de nouveau joueurs pour renforcer toujours plus son effectif, le Paris Saint-Germain penserait au futur de son attaque en recrutant le jeune Herculano Nabian de l'équipe U17 du Vitoria Guimarães.

Le PSG à la recherche de jeunes joueurs

Même si l’effectif du Paris Saint-Germain regorge de grands joueurs, les dirigeants tentent souvent de dénicher de nouveaux jeunes joueurs de talents, en témoigne les recrutements de Marquinhos ou Marco Verratti. Selon AS, les dirigeants parisiens ont trouvé leur nouvelle cible en la personne d’Herculano Nabian. Vu ses performances, le jeune attaquant portugais se fait déjà pister par de grands clubs européens. En plus du PSG, l’AS Monaco, le FC Barcelone, ainsi que le Real Madrid sont également intéressés.

Herculano Nabian, un joueur très prometteur

Né le 25 janvier 2004, Herculano Nabian se fait déjà remarquer par son physique. Mesurant 1m82 à seulement 16 ans, le jeune portugais fait penser à un certain Romelu Lukaku et se voit même surnommé le "Futur Lukaku" au Portugal. En termes de rendement également, leurs chiffres se rapprochent. En seulement deux saisons sous le maillot des U17 du Vitoria Guimarães, il a inscrit 43 buts. Herculano Nabian a également déjà évolué sous le maillot de la sélection portugaise U17. Il en a profité pour inscrire 4 buts en 9 matchs.