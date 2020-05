PSG : Départ de Neymar et Mbappé, impossible pour Pierre Ménès

Alors que les rumeurs de transferts se font de plus en plus fréquentes sur Neymar et Kylian Mbappé. Selon Pierre Ménès, il n’y a aucune chance de voir ces rumeurs se concrétiser.

Les rumeurs pleuvent sur les jeunes parisiens

Comme lors du dernier mercato estival, les rumeurs de transfert au sujet de Neymar et Kylian Mbappé affluent. Celle-ci voient l’attaquant brésilien retourner au FC Barcelone et l’attaquent français se diriger du côté du Real Madrid. Cependant, selon Pierre Ménès les supporters parisiens n’ont pas à s’inquiéter, Kylian Mbappé et Neymar ne devraient pas quitter Paris.

Un départ ? Pierre Ménès s’exprime

Pierre Ménès s’est exprimé dans Pierrot Face Cam sur l’avenir de Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain :

« Ma position est claire, les clubs ont perdu beaucoup d’argent. Ni le Real ni le Barça n’en avaient avant ce Covid. Le Real a quand même dépensé 350M€ lors du dernier mercato. Il n’y a que les ahuris qui pensent qu’ils ont une cagnotte secrète. Ils veulent reconstruire leur stade, ça coûte des sous, donc ils n’ont pas l’argent pour investir sur Mbappé ou Neymar. Comme Neymar au Barça c’est impossible. Le Barça n’a pas l’argent et encore moins depuis la crise ».