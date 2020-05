RC Lens Mercato : Bauthéac confirme l’intérêt des Sang et Or

De retour en Ligue 1, le RC Lens est aux trousses de joueurs dotés d’une grande expérience. Le milieu offensif Éric Bauthéac confirme des contacts avec les dirigeants lensois.

RC Lens : Éric Bauthéac ouvert au Racing Club

Pour se renforcer en vue de la Ligue 1, le RC Lens cherche des joueurs rodés. Les responsables lorgnent aussi d’anciens pensionnaires du club comme Gaël Kakuta. Le nom de Sébastien Corchia (FC Séville) circule également dans le nord. Quant à Éric Bauthéac et ses 10 saisons dans l'élite, il avoue être tenté de rejoindre les Sang et Or, vu l’intérêt de ces derniers.

« Je sais qu’il y a quelque chose, mais je n’en sais pas plus aujourd’hui », a-t-il indiqué dans un Live Instagram. « J’ai entendu parler de contacts entre mes agents et le RC Lens. Bien sûr, moi je suis ouvert à tout, mais on verra à la fin de la saison comment ça va se passer », a expliqué le joueur de 32 ans.

Éric Bauthéac a porté les couleurs du Dijon FCO, de l’OGC Nice et du LOSC en Ligue 1, entre 2011 et 2017. Il évolue à l’Omonia Nicosie à Chypre depuis juillet 2019, après deux saisons (2017-2019) à Brisbane Roar FC en Australie.