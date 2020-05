FC Barcelone Mercato : Divorce acté avec Ivan Rakitic ?

Entre Ivan Rakitic et le FC Barcelone, le divorce pourrait être acté dans les semaines à venir. Le milieu de terrain a des envies d’ailleurs et sa direction ne s’oppose pas vraiment à son départ.

Ivan Rakitic, la porte est ouverte

Évoluer sous les couleurs du FC Barcelone, voilà un rêve que partagent bien des footballeurs tant l'aura du club blaugrana fait chavirer les coeurs. Cependant, Ivan Rakitic ne partage pas pleinement cet avis. Très peu utilisé cette saison au Barça, le milieu de terrain se pose de sérieuses questions concernant la suite de sa carrière.

Désormais relégué au banc de touche, Ivan Rakitic n’exclut plus un départ de la Catalogne. Et selon les dernières informations du journal Sport, l’heure est au pessimisme concernant l’avenir du vice-champion du monde. La direction catalane pense clairement que le joueur de 32 ans ne prolongera pas son contrat expirant en juin 2021 et serait prête à le laisser filer dès le prochain mercato à condition de recevoir une belle offre. Justement, des offres intéressantes pourraient tomber dans les jours prochains.

Plusieurs clubs sont d'ores et déjà sur les rangs du Croate. L’Atletico Madrid, Naples, Tottenham et la Juventus Turin aimeraient bien le recruter lors du prochain mercato. Sauf qu’Ivan Rakitic a ses propres plans. Il voudrait rejoindre son ancien club, le FC Séville.