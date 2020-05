RC Lens Mercato : La pépite Anis Hadj Moussa sur le départ ?

Le RC Lens est sur le point de perdre une de ses pépites. Aux dernières nouvelles, Anis Hadj Moussa, milieu offensif qui évolue avec les jeunes, devrait quitter les Sang et Or.

Départ en vue pour Anis Hadj Moussa du RC Lens

Selon les informations de Goal, Anis Hadj Moussa devrait quitter le RC Lens. D’après le média, le jeune milieu offensif aurait refusé la proposition de contrat stagiaire professionnel que lui avait faite le club nordiste. Âgé de 18 ans, le milieu arrive en fin de contrat chez les Sang et Or l’été prochain et devrait rebondir à l’étranger.

Si ce départ venait à se confirmer, ce serait un coup dur pour Arnaud Pouille. Le directeur général du RC Lens confiait récemment qu’il voulait conserver les jeunes joueurs. « J’espère que cette année, on pourra garder tous nos bons jeunes. Ces dernières années, on avait dû s’en séparer parce qu’ils voulaient jouer plus haut », déclarait notamment le dirigeant lensois à RMC Sport.

Du lourd annoncé au mercato

Toutefois, un éventuel départ de Moussa ne devrait pas affecter l’effectif de Franck Haise. Le coach du RC Lens devrait même recevoir pas mal de renforts au prochain mercato. Depuis la confirmation de la promotion de Lens en Ligue 1, plusieurs noms sont associés aux Sang et Or. Gaël Kakuta (Amiens), Sébastien Corchia (Espanyol) ou encore Loïc Badé (Le Havre) sont annoncés à Bollaert.