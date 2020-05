OL Mercato : Bruno Cheyrou à Lyon, son frère Benoît réagit

Alors que le nom de Bruno Cheyrou circule à l’ OL pour occuper le poste de directeur du recrutement, son frère Benoît Cheyrou se prononce sur ses capacités.

OL : Bruno Cheyrou jugé apte pour être le patron du recrutement

Priorité des dirigeants de l’OL pour prendre la place de Florian Maurice en partance pour le Stade Rennais, Bruno Cheyrou devrait quitter le poste de directeur sportif de l’équipe féminine du PSG pour être le patron de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais.

Interrogé par L’Équipe sur son frère aîné, Benoît Cheyrou estime qu’il a le coffre pour gérer le recrutement et réussir à l’OL. « Bruno prépare ça depuis un moment et il a tout mis en place pour avoir toutes les chances de son côté », a-t-il confié. « Mais pour qu’une organisation fonctionne, il faut que chacun reste à sa place. Et Bruno a conscience de ça », a-t-il ajouté.

Selon le quotidien sportif, Bruno Cheyrou et Juninho (directeur sportif de l'OL) ne devraient pas se marcher dessus, car ils se « côtoient en dehors des terrains ». « Entre les deux hommes, le courant passe très bien. Ils étaient camarades de promotion lors de leur formation de manager passée avec l’UEFA. Et ils échangent beaucoup sur leur future collaboration », a révélé le média.