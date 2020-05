Ligue 1 : Gustavo Poyet revient sur les choix de la LFP

La LFP a arrêté la saison et relégué Toulouse et Amiens, respectivement dernier et avant-dernier de Ligue 1. Gustavo Poyet estime que les choix de la Ligue sont mauvais.

Poyet dénonce un arrêt prématuré de la saison

Le coach admet la relégation d’Amiens, pas celle de Toulouse





Les championnats sont arrêtés en France. La LFP a validé les résultats obtenus avant l’arrêt de la saison. Pour Gustavo Poyet, c'est une décision prématurée.« L'arrêt de la Ligue 1 ? Mon opinion est la même depuis deux mois et le début du confinement. [...] Je me souviens de ma saison à Sunderland. Nous nous sommes sauvés lors des six derniers matches de la saison. Si cela s'était passé cette saison-là, nous serions descendus. C'est la preuve que cela aurait été très injuste », a rappelé l’ex-entraîneur bordelais dans L’Equipe.Amiens SC et Toulouse FC ont été relégués en Ligue 2. Gustavo Poyet ne trouve rien à redire à la relégation des Toulousains. En revanche, l’ancien de Sunderland ne comprend rien à la relégations des Amiénois. Il estime que, contrairement aux Toulousains pour qui les carottes étaient déjà cuites, les Amiénois avaient encore la possibilité d’éviter la descente.« Quand on pense à Toulouse et Amiens. Bon, pour Toulouse c'est un peu moins injuste, même s'il reste encore beaucoup de matches à jouer. Mais c'est très dur pour Amiens. Ils n'ont pas la chance de pouvoir terminer la saison, de jouer leurs derniers matches pour se sauver », a-t-il expliqué.