RC Lens : Ligue 1, Haise sort le champagne, Leca gaffe !

Le retour du RC Lens en Ligue 1 a été intense en émotions dans la ville nordiste, comme le racontent l’entraineur Franck Haise et le gardien de but Jean-Louis Leca.

RC Lens : Le coach Franck Haise fou de joie

Leca et Yannick Cahuzac grillent la distanciation sociale





Quelle joie immense au sein de l’équipe du RC Lens et des supporters quand la LFP a officialisé la fin de la Ligue 2 et établi le classement définitif de la saison. L’équipe de Franck Haise a fini à la 2e place et est donc de retour en Ligue 1 . Dans son témoignage dans L’Équipe, l’entraineur duexplique qu’il a sorti « une bouteille de champagne avec sa femme, après être passé chez un bon fromager d'Arras (où il réside) ». « Pour la région, les supporters, c'est un sacré rayon de soleil, quelque chose d'euphorisant au cœur d'une période morose sur le plan sanitaire et sûrement économique », a commenté Franck Haise.Jean-Louis Leca était aussi très ému pour la « consécration collective ». Il indique qu’il a reçu la nouvelle de la montée directe en Ligue 1 « avec beaucoup de joie et de mesure en raison de la situation sanitaire difficile (Covid-19, ndlr) ».« Quand je l'ai su, j'ai appelé Yannick Cahuzac (son coéquipier) qui est mon voisin, il était sur messagerie. Je suis allé sonner chez lui et quand il m'a ouvert, il m'a dit : "Qu'est-ce qu'il y a ? On est en Ligue 1 !" On s'est sauté dessus, on s'est pris dans les bras comme des gamins », a relaté le portier du RC Lens.Sans le savoir, Jean-Louis Leca révèle là qu'il a grillé les mesures de distanciations sociales recommandées par le gouvernement et strictement appliquées par les clubs...