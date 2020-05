Bayern Munich Mercato : La piste Leroy Sané prend de l'ampleur

Blessé au genou depuis le début de saison, l'ailier allemand de Manchester City, Leroy Sané, intéresserait toujours le Bayern Munich.

Un deal à 40 millions pour Leroy Sané ?

Alors que les premiers contacts entre Manchester City et le Bayern Munich pour un transfert de Leroy Sané évoquaient une somme avoisinant les 100 millions d'euros, plusieurs facteurs auraient fait baisser l'offre du Bayern à 40 millions, selon Sport Bild. En effet, outre la crise du Covid-19 qui a d'importantes répercussions sur l'économie du football, le joueur de 24 ans s'est gravement blessé au genou en début de saison. Enfin, les Citizens devront coûte que coûte enregistrer des rentrées d'argent afin de rentrer dans les clous du fair-play financier. Cette somme de 40 millions pourrait donc les convaincre, d'autant plus qu'il ne reste qu'un an de contrat à Leroy Sané.

Arrivé après l'Euro 2016 à Manchester City en provenance de Schalke 04, son club formateur pour qui il a inscrit 13 buts entre 2014 et 2016, Leroy Sané a pris part à 133 rencontres et marqué 39 buts avec les Sky Blues jusqu'à sa grave blessure en août dernier. Malgré ses performances, Joachim Löw, le sélectionneur de la Nationalmannschaft, avait laissé le franco-allemand de côté pour la Coupe du Monde 2018 en Russie.