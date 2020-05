Amiens SC Mercato : Régis Gurtner sur le départ ?

À 33 ans, le gardien amiénois Régis Gurtner pourrait rechercher un nouveau challenge, une envie de départ qui pourrait être renforcée si la descente en Ligue 2 du club est maintenue.

Régis Gurtner, direction Angers ?

Alors que la situation actuelle "ne l'invite pas encore à songer à son avenir", le gardien amiénois, Régis Gurtner, pourrait quitter le club picard, selon les informations du 11 amiénois. La descente en Ligue 2 faisant suite à la décision de la LFP de stopper les championnats, pourrait être un argument de poids dans la balance qui pousserait Gurtner au départ, et ce malgré les multiples contestation de l'Amiens SC envers cette décision. De fait, plusieurs clubs seraient intéressés par son profil, et notamment Angers, qui rechercherait activement un successeur au vieillissant Ludovic Butelle, 37 ans, dont les performances n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes cette saison.

Voilà désormais cinq saisons que Gurtner garde les buts amiénois, dans lesquels il a joué à 178 reprises. Le natif de Saverne avait effectué ses débuts professionnels à Strasbourg en 2008, club dans lequel il est resté 3 ans avant de s'engager à Boulogne. Il est, là aussi, resté durant 3 saisons en Côte d'Opale, puis a rejoint Le Havre en 2014. Pas satisfait de son statut de remplaçant, il quitte la Normandie et rallie Amiens un an plus tard seulement.