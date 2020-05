LOSC : Ligue 1, le gros regret de Domagoj Bradaric !

Le LOSC a fini 4e de Ligue 1 et est passé près de la qualification pour la Ligue des Champions. De quoi laisser un gros regret à Domagoj Bradaric.

LOSC : Bradaric déçu pour la Ligue des Champions

C’est bien le Stade Rennais et non le LOSC qui accompagnera le PSG et l’OM en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Lillois ont terminé la saison à la 4e place à un petit point, juste derrière les Rennais. Domagoj Bradaric enrage, car il espérait jouer à nouveau la C1 avec Lille OSC.

Pour rappel, les Dogues avaient disputé la phase de poule de la Champions League la saison dernière aux côtés de Chelsea, Valence et l’Ajax Amsterdam. « Bien sûr, je suis déçu, nous étions à un point de la Ligue des Champions et la situation était bonne pour notre club… », a regretté Domagoj Bradaric sur le média RTL.

Au-delà de sa déception, l’arrière gauche de 20 ans admet que stopper la saison à cause du Covid-19 « était la chose la plus normale », car explique-t-il : « la situation n’était pas bonne en France, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour les familles et toutes les personnes qui travaillent au club. Il valait mieux y mettre fin ». Notons que le LOSC jouera la Ligue Europa 2020-2021.