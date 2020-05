RC Lens Mercato : Annonce de Yannick Cahuzac sur son futur

Yannick Cahuzac va-t-il accompagner le RC Lens en Ligue 1 la saison prochaine ? À 35 ans passés depuis janvier, le milieu défensif annonce la couleur sur son avenir.

RC Lens : Yannick Cahuzac sera présent en Ligue 1

Le RC Lens est en quête de renforts pour bien marquer son retour en Ligue 1. Des joueurs qui ont oeuvré à la montée ne seront donc pas forcément là lors de la saison 2020-2021. Yannick Cahuzac, lui, n’a pas du tout l’intention de raccrocher. Bien au contraire, il a hâte de retrouver l’élite avec les Sang et Or.

« La saison prochaine, je pense que je serai Lensois pour profiter pleinement de ce métier en évoluant au plus haut niveau, de profiter de ce magnifique public et de continuer cette histoire que j’ai commencée avec ce club », a assuré le capitaine de l’équipe de Franck Haise.

Cahuzac envisage de finir sa carrière au SC Bastia

Yannick Cahuzac est sous contrat avec le RC Lens jusqu’à fin juin 2020 et il compte aller au-delà de son bail dans le Nord. « On verra de quoi sera fait mon avenir, mais si j'ai la possibilité et que le physique me le permet, j’espère jouer encore au moins 2 saisons », a-t-il poursuivi sur beIN Sports.

Interrogé sur une possible fin de carrière au SC Bastia, son club formateur et celui de son île natale (la Corse), le joueur du Racing Club de Lens a répondu : « Remettre le maillot bastiais serait un grand bonheur ».