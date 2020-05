PSG : Mbappé, Icardi, Neymar, trio le plus performant d'Europe

Si la saison 2019/2020 reste en suspens, certaines attaques ont cartonné d'août à mars. Voici les meilleures triplettes de la saison, toutes compétitions confondues, parmi les cinq grands championnats européens, avec le trio parisien en tête.

Mbappé - Icardi - Neymar, le trio que l'Europe envie

Le PSG peut en effet se vanter de bénéficier de l'attaque la plus performante d'Europe. À eux trois, Kylian Mbappé (30 buts), Mauro Icardi (20), et Neymar (18), ont fait trembler 68 fois les filets. Soit une fois de plus que le trio offensif du Bayern, emmené par un Robert Lewandowski en feu (39 buts), bien accompagné par Serge Gnabry (18 buts) et Thomas Müller (10). Les trois attaquants de Manchester City, Sergio Agüero (23 buts), Raheem Sterling (20) et Gabriel Jesus (18), 61 buts à eux trois, s'asseyent sur la dernière marche du podium.

Si le Barça n'est que 4e avec 52 buts marqués par Lionel Messi, Antoine Griezmann et Luis Suarez, il faut descendre à la 10e place pour retrouver un club français, l'Olympique Lyonnais. Moussa Dembélé (22 buts), Memphis Depay (14), et Houssem Aouar (9) portent effectivement l'attaque des Gones. L'AS Monaco est, quant à elle, 17e de ce classement avec 36 buts partagés entre Wissam Ben Yedder (19), Islam Slimani (9), et Keita Baldé (8). Rennes, 20e avec 33 buts pour ses meilleurs offensifs, dépasse aussi le Real Madrid, 23e, dont Sergio Ramos est le second meilleur buteur cette saison, à égalité avec Rodrygo (7 réalisations chacun). L'OM, 2e de Ligue 1, se positionne 30e dans ce classement avec 29 buts pour Payet, Benedetto et Radonjic.