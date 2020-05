EA Guingamp : Covid-19, Desplat opposé au test de dépistage

Les tests de dépistage du Covid-19 ne sont pas appréciés de la même manière par tous les dirigeants. Bertrand Desplat, président d’EA Guingamp, refuse de soumettre ses joueurs aux tests de dépistage de cette maladie.

Desplat, pas de test de dépistage pour les Guigampais

Les clubs pourraient bientôt retourner à l’entraînement pour préparer la prochaine saison. Pour éviter de mettre en danger la santé de leurs joueurs en ces temps de crise sanitaire, certains clubs les soumettent aux tests de dépistage du covid-19. Mais Bertrand Desplat est clairement contre cette pratique. Lors de la présentation de Xavier Gravelaine, nommé nouveau directeur du football d’En Avant Guingamp, le président du club de Ligue 2 a fait savoir qu’il ne soumettrait pas ses joueurs aux tests de dépistage du coronavirus.

« Contrairement aux prises d’initiatives d’autres clubs, je me refuse absolument de prendre des tests pour les enlever à ceux qui en ont besoin », a expliqué Bertrand Desplat dans des propos rapportés par Ouest-France. Selon le patron guingampais, les consignes du gouvernement n’obligent pas tout le monde à se faire dépister contre le covid-19, mais seulement les cas suspects. « Les consignes du gouvernement sont claires Les tests sont réservés aux personnes soit porteuses du virus, soit qui ont été dans sa chaîne de transmission », a-t-il rappelé, avant de conclure : « Chacun fait ce qu’il veut dans son club, mais je ne me reconnais pas dans des pratiques qui sont non-solidaires de l’état sanitaire général et de la population. »