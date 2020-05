OL Mercato : Un coup de folie pour Robin Gosens ?

Robin Gosens, le latéral gauche de l'Atalanta, qui réalise une excellente saison en Italie, serait dans le viseur de l'OL pour le prochain mercato.

Chelsea et l'Inter sont aussi intéressés par Robin Gosens

Piston gauche dans le système en 3-4-1-2 de Gian Piero Gasperini avec l'Atalanta Bergame cette saison, Robin Gosens a réalisé une saison de très bonne facture, se montrant aussi décisif offensivement. Ses prestations n'ont pas laissé indifférent l'OL, qui chercherait à renforcer un secteur bancal, où les prestations de Youssouf Koné et Fernando Marçal ne sont pas très convaincantes. L'Atalanta demanderait 30 millions d'euros pour son joueur, indique 90min. L'hiver dernier, les lyonnais auraient transmis une offre de 25 millions, rejetée par La Dea. Sur ce dossier, la concurrence est rude puisque Chelsea et l'Inter suivraient attentivement Robin Gosens. Et on peut imaginer qu'il sera difficile pour lui d'accepter un challenge sans Europe, alors qu'il pratique actuellement avec son équipe de l'Atalanta l'un des plus beaux footballs d'Europe.

Véritable révélation avec l'Atalanta, dont il porte les couleurs depuis 2017, Robin Gosens n'a toujours pas connu la moindre sélection en équipe nationale d'Allemagne. L'ancien joueur de l'Heracles Almelo pourrait cependant apporter de la concurrence à un poste où le latéral du Borussia Dortmund, Nico Schulz, est pour le moment bien installé.