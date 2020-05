ASSE : Caïzzo donne les pleins pouvoirs à Puel et Thuilot

Le président du Conseil de surveillance de l’ ASSE consacre plus de temps au syndicat Première Ligue dont il est le premier responsable. Bernard Caïazzo justifie son entière disponibilité.

ASSE : Caïazzo fait confiance à Puel et Thuilot

Copropriétaire de l’ ASSE, Bernard Caïazzo est au front depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19 qui a plongé les clubs dans une crise sportive et financière. Il consacre plus de temps à défendre les intérêts de l'ensemble des clubs professionnels regroupés au sein dudit syndicat. Pour ce qui est de la gestion du club, Roland Romeyer, son associé, bénéficie de sa pleine confiance.

Le dirigeant stéphanois de 66 ans est également libre depuis la nomination d’un manager général et d’un directeur général à l’ AS Saint-Étienne . « Depuis l’arrivée de Claude Puel et de Xavier Thuilot, j’ai pris la décision de prendre encore plus de hauteur et de ne jamais intervenir sur le sujet ASSE », a fait savoir Bernard Caïazzo dans Le Progrès.

Caïazzo veut éviter la cacophonie à Saint-Étienne

« Avec Roland Romeyer, ils sont trois. C’est bien suffisant, il faut éviter la cacophonie. Je fais confiance au directoire. Ma passion pour le football et mes responsabilités au sein du syndicat Première Ligue me conduisent à être l’un des meneurs de la bataille au plan national », a expliqué le dirigeant de l’ASSE, dans le quotidien régional.