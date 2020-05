Ligue des Champions : On connaît les dates de la reprise !

Habituellement, ce sont les championnats nationaux qui reprennent les deux premières semaines d'août. Cette année, ce sera la Ligue des Champions.

Ligue des Champions : Juventus-OL le 8 août, le quart du PSG le 10 ?

D'après les informations de Loïc Briley (RMC), l'UEFA souhaiterait reprogrammer les huitièmes de finale retour qui n'ont pas pu se dérouler. Cela concerne les matchs suivants : FC Barcelone - Naples, Manchester City - Real Madrid, Bayern Munich - Chelsea et Juventus - Lyon. Cette dernière rencontre pourrait se disputer le 8 août, avant les quarts de finale qui auront lieu dans la foulée. En effet, l'UEFA prévoit de les programmer entre le 10 et le 12 août, de sorte que la finale puisse se jouer le plus rapidement possible. Cependant, nul ne sait encore quel format sera privilégié, confrontation aller/retour ou match simple sur terrain neutre.

Rappelons que les lyonnais ont un avantage d'un but à préserver ou à amplifier, et qu'en cas de finale de Coupe de la Ligue annulée ou perdue, cette seule issue leur permettrait d'être intégrés à la prochaine édition. De leur côté, les Parisiens qui comptent bien remporter la coupe aux grandes oreilles cette année, attendent toujours le nom de leur adversaire en quart de finale. Pour l'instant, l'Atalanta Bergame, le RB Leipzig, et l'Atlético sont eux aussi officiellement qualifiés.