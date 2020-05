PSG : La baisse des prix de Neymar Jr et Mbappé confirmée

La crise de coronavirus va bel et bien affecter la valeur marchande des joueurs. Selon un rapport du cabinet KPMG, Neymar Jr, la star du PSG, et son compère Kylian Mbappé verront leurs valeurs diminuer au prochain mercato.

PSG : Neymar Jr et Kylian Mbappé moins chers au mercato

La crise sanitaire actuelle a des effets néfastes sur la vie des clubs. Bon nombre d’entre eux ont déjà procédé à la réduction des salaires de leurs joueurs. De même, la crise va toucher le marché des transferts, notamment la valeur marchande des joueurs. C’est ainsi que le cabinet KPMG annonce d'office que Neymar Jr et Kylian Mbappé ne seront pas épargnés.

Mbappé à moins de 200 M€

D’après le cabinet d’audit, les deux attaquants du PSG perdront 21% de leur valeur. D’après l’étude, le prix de Kylian Mbappé sera réduit de 21,5%, soit entre 177 et 188 millions d’euros. On est loin des 225 millions d’euros qu’il coûtait en février. S’agissant de Neymar Jr, sa valeur devrait diminuer de 21,7%. Le Brésilien ne coûterait plus qu’entre 137 et 149 millions d’euros. En février, il était estimé à 175 millions d’euros.

D’après le rapport, cette baisse est en partie justifiée par la vulnérabilité financière des clubs. Étant donné qu’il leur sera difficile de recruter, la valeur des joueurs va prendre un coup. « Les contraintes financières vont probablement mener à une baisse à la fois dans le nombre des transactions et dans le montant des transferts », indique l’étude.