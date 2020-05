Stade Rennais : Fabregas impressionné par Eduardo Camavinga

Révélation du Stade Rennais lors de la saison terminée prématurément, Eduardo Camavinga en a mis plein les yeux à Cesc Fabregas.

Stade Rennais : Fabregas séduit par le talent de Camavinga

Eduardo Camavinga a été impressionnant avec le Stade Rennais lors de sa première véritable saison en Ligue 1, au point d’attirer le regard de clubs huppés comme le Real Madrid. Cesc Fabregas, milieu de terrain de l’AS Monaco, est aussi impressionné par le talent et les performances du joueur de 17 ans. Le milieu de terrain espagnol ne cache pas son admiration pour le très prometteur Rennais.

« Eduardo Camavinga a une condition physique extraordinaire et il est très fort. On a l'impression qu'il n'est pas de cet âge-là », a exprimé l’ancien joueur du FC Barcelone, d’Arsenal ou encore de Chelsea, sur le média espagnol RTVE.

Le jeune milieu défensif du Stade Rennais a fait 36 apparitions cette saison, dont 25 en Ligue 1. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Lancé dans l'équipe professionnelle lors de l’exercice 2018-2019, Eduardo Camavinga a pris part à 7 matchs et a été titulaire 4 fois.

Pour lui permettre de progresser et de confirmer sa bonne saison écoulée, Julien Stéphan souhaite vivement que le Franco-Angolais reste à Rennes, encore au moins un an.